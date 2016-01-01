هلال القدس يتعاقد مع حارسه السابق

القدس المحتلة / سما /

أعلن نادي هلال القدس, تعاقده مع الحارس كامل كناعنة، تمهيدا للدفاع عن ألوان الفريق في الموسم الكروي المقبل.

وحضر التعاقد مع كناعنة, كل من المحامي ضياء الشويكي رئيس هلال القدس، وأعضاء مجلس الإدارة.

ورحّب الشويكي بعودة الحارس لصفوف الفريق، الذي سبق أن مثله في موسم 2016-2017 وحقق معه لقب الدوري, مشيدا بقدراته لما يملك من طول مميز ورشاقة عالية.

بدوره، عبّر كناعنة عن سعادته بالعودة لحماية عرين الزعيم المقدسي، مؤكدا أنه يشعر بالراحة والثقة العالية داخل الفريق.

يشار إلى أن هلال القدس سبق له ضم العديد من اللاعبين في الانتقالات الصيفية, أبرزهم محمود أبو وردة, ومحمد خليل.