غزة: إغلاق مطعم وإخطار 10 آخرين وتحرير 50 محضر ضبط وإتلاف سلع

غزة / سما /

أغلقت مباحث التموين التابعة للمباحث العامة في قطاع غزة، خلال جولات عيد الأضحى المبارك مطعمًا بسبب وجود حالات تسمم لبعض المواطنين، تناولوا الطعام داخله، وأحالت صاحب المطعم لجهة الاختصاص.

وبين أحمد قنيطة مدير الدائرة، أنه تم إخطار 10 مطاعم أخرى لم تلتزم بشروط النظافة والصحة العامة وأمهلتهم وقتًا لتسوية أوضاعهم قبل الإغلاق.

وأشار إلى أن المباحث حررت 50 محضر ضبط وأتلفت سلعا فاسدة وأخرى منتهية الصلاحية وحولت أصحابها للدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد.

ولفتت المباحث إلى أن مجموع الضبطيات المتلفة بلغت أكثر من 10 أطنان، بسبب انتهاء الصلاحية ومخالفة المواصفات الفلسطينية، حيث يتم إتلاف هذه الكميات بمحاضر رسمية بوجود جهات مختصة، بالإضافة للتجار أصحاب الكميات المتلفة.