بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في غزة، الإثنين، عن آلية وكشف السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء.

وذكرت هيئة المعابر أن السفر عبر معبر رفح غدا سيكون للحافلة الثانية، والثالثة حتى الرقم (100) من كشف رقم (2021/25).

وأشارت إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وشددت ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ولفتت هيئة المعابر ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم

.للتذكير رابط كشف (2021/25): اضغط هنا

يذكر أنه للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط اضغط هنا