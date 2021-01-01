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الأغوار الشمالية: المستوطنون يواصلون تسييج نبع عين الحلوة ويحضرون مواد بناء

الإثنين 26 يوليو 2021 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT



الأغوار / سما /

يواصل المستوطنون لليوم الثاني تسييج محيط نبع عين الحلوة بالأغوار الشمالية، بالإضافة إلى إحضارهم مواد بناء.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات ، بأن المستوطنين أحضروا صباح اليوم، مواد بناء إلى منطقة النبع.

يشار إلى أن المستوطنين قد منعوا يوم أمس الرعاة من الوصول إلى المنطقة وسقي ماشيتهم.

يذكر أن المستوطنين استولوا على النبع قبل أشهر وأقاموا حوله متنزها، ويمنعون الرعاة الفلسطينيين من الاقتراب من النبع وسقاية مواشيهم، حيث تشهد المنطقة المذكورة اعتداءات متكررة، ومؤخرا قام المستوطنون بزراعة أشجار حول النبع، لإكمال الاستيلاء عليه.

#الأغوار الشمالية #المستوطنون #عين الحلوة

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