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هيئة الأسرى تتقدم بالتماس للطعن في قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب مجاهد حامد

الإثنين 26 يوليو 2021 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر طاقمها القانوني اليوم الإثنين، بالتماس للعليا الإسرائيلية، للطعن في قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير مجاهد حامد من بلدة سلواد بمحافظة رام الله، والذي يواصل إضرابه لليوم الـ 13على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري. 

وبينت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، أن جلسة محاكمة الأسير ستعقد يوم بعد غد الأربعاء للنظر في الالتماس المقدم من قبل الهيئة.

وأضافت أن الأسير حامد محتجز حالياً داخل زنازين معتقل "النقب"، وكان جيش الاحتلال قد اعتقله بتاريخ 22 أيلول العام الماضي وصدر بحقه أمري اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، علماً أنه أسير سابق أمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال، وبعد عام وثلاثة شهور من الإفراج عنه أعاد الاحتلال اعتقاله إداريّا، وهو متزوج وأب لطفل.

يشار إلى أنه إلى جانب الأسير حامد يواصل 13 أسيراً إضرابهم رفضاً لاعتقالهم الإداري وهم: سالم زيدات ومضرب منذ(15 يوما)، ومحمد اعمر ويخوض إضرابه لليوم (13) على التوالي، ومحمود الفسفوس، وكايد الفسفوس، ورأفت الدراويش، وجيفارا النمورة منذ(12 يوماً)، وماهر دلايشة منذ (7 أيام)، وعلاء الدين علي، وفادي العمور، وحسام ربعي، وأحمد عبد الرحمن أبو سل، ومحمد خالد أبو سل يواصلون الإضراب منذ (6) أيام، والأسير أحمد نزال منذ (6) أيام.

#هيئة الأسرى #مجاهد حامد

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