شاهد: حفل زفاف لابنة أحد قيادات "حزب الله" يثير ضجة بتكاليفه الباهظة وشرب الكحول فيه

وكالات

أثار حفل زفاف ابنة النائب السابق في كتلة "حزب الله" النيابية، نوار الساحلي، حفيظة وانتقادات اللبنانيين بسبب "الإنفاق الكبير في الحفل، وظهور ابنته بشكل مخالف لأخلاقيات الإسلام، بالإضافة إلى تداول فيديو لتناول المشروبات الروحية خلال الحفل".

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو للحفل، حيث ظهر النائب السابق أنور الساحلي يرافق ابنته هالة لتسليمها إلى زوجها في الحفل الضخم الذي ازدانت فيها الطاولات بزينة ضخمة.

عرس ابنة الناهب بكتلة الوفاء والمقاومة الحج انور الساحلي ياعمي وين الحجاب صاروا حجاج سبور

اهم شي العرس على قد الصبر والبصيرة#ضد_حزب_الله pic.twitter.com/B4vK3RDVMp — ghadir لبنانية وافتخر???????? غدير (@ghoggo) July 25, 2021

كما ظهرت العروس بفستان زفاف باهر قدر الناشطون ثمنه بآلاف الدولارات، صممته ماريان بشارة. كما أشرف خبير التجميل الأشهر في لبنان بسام فتوح على ماكياجها. وأقيم الحفل في فيلا خاصة.

كما انتشر مقطع فيديو ظهرت فيه العروس وهي تدعو إلى شرب المشروبات الكحولية على شرفهم.

في زمن القحط والجوع ها هم جماعة يوسف لبنان يتنعمون وحدهم بالدولارات من مخازن طيبة ويدعون الجائعين العراة لأكل الصبر والتحاف البصيرة للفوز بجنة الآخرة.

الصور من حفل زفاف ابنة النائب السابق الصابر المستبصر نوار الساحلي pic.twitter.com/HQXnUw29xa — ali walaa mazloum (@ali_walaa_maz) July 25, 2021

وفي السياق نفسه، أعلن نوار الساحلي تعليق أنشطته في الحزب، واعتذر من جمهوره. وقال في تغريدة خاصة له على صفحته على "تويتر": "حضرت حفل زواج ابنتي الذي اقامه صهري بالامس،ولم اقدر انه سيسبب اذيه لجمهورنا العزيز، لذا فانا اعتذر من أهلي و أحبتي عما حصل ولقد تسببت أيضا باساءة غير مقصودة للحزب الذي أحب وانتمي اليه، لذلك فانا أعلق جميع انشطتي الحزبية بانتظار أن تتخذ القيادة القرار وأنا سالتزم به مهما كان".

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحفل في ظل أزمة الدواء والكهرباء والأزمات والاقتصادية التي تعصف بلبنان، ولم تطل الكثير من المنتسبين للحزب بقدر ما طالت بيئات اجتماعية يتواجد فيها الحزب.