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البنتاغون ينشر مشاهد نادرة لتزود "يوم القيامة" بالوقود جوا (فيديو)

الإثنين 26 يوليو 2021 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البنتاغون ينشر مشاهد نادرة لتزود "يوم القيامة" بالوقود جوا (فيديو)



وكالات

​استعرضت وزارة الدفاع الأمريكية عملية نادرة لإعادة تزويد طائرة من طراز "بوينغ إي – 4 بي" بالوقود في الجو، وهي مركز قيادة طائر، يُعرف باسم طائرة "يوم القيامة".

وكتب المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، على حسابه في تويتر قائلا: "لا تتقادم أبدا عملية تزود الطائرة "بوينغ إي – 4 بي" بالوقود في الجو. يا إلهي، ما المهارة التي تتطلبها! لقد قام الطاقم برحلة رائعة".

وشكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الطيارين، ونشر مقطع فيديو قصيرا يظهر عملية التزود بالوقود في الجو.

ونشرت هذه التغريدة بعد مرور 9 دقائق على نشر خبر عن تصنيع طائرة "يوم القيامة" في روسيا على أساس قاعدة الطائرة العريضة "إل – 96 – 400 إم"، في مشروع يحمل الاسم "زفينو – 3 إس"، حسب مصدر في وزارة الدفاع الروسية.

يشار إلى أن طائرات "يوم القيامة" مخصصة لإخلاء القيادة العليا في البلاد، وتوجيه القوات المسلحة في حالة تدمير البنية التحتية الأرضية والأقمار الصناعية، وهي تتمتع بالقدرة على التزود بالوقود في الجو، وترافقها مقاتلات أثناء طيرانها.

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