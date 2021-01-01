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الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الإثنين 26 يوليو 2021 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة واحدة، و73 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد إجراء 608، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 20 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 115995 إصابة بينها 847 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 114056 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1092.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 52 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 37.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 336300 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 100249 شخصًا.

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