رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، تصريحات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مقابلة صحفية، والتي أكد فيها أن حل الدولتين هو الحل الوحيد، وان الحرب الاخيرة كانت بمثابة صحوة من عواقب عدم منح الفلسطينيين الأمل.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- العاهل الأردني: حل الدولتين هو الحل الوحيد وحددنا خطوطنا الحمراء بوضوح

- الاحتلال يصيب شابا بالرصاص الحي قرب يعبد ويجبر مقدسيا على هدم منزله

- كنيسة "المسيح" أول طائفة دينية أميركية تصنف إسرائيل "دولة فصل عنصري"

- تظاهرة لمنع سفينة إسرائيلية من تفريغ حمولتها في ميناء نيوجرسي

- الجزائر: القرار الأخير بقبول مراقب جديد لن يؤثر على الدعم الثابت للقضية الفلسطينية

- إسرائيل تجمد اتفاقا مع الإمارات لنقل النفط على خلفية مخاوف بيئية

- ماكرون يطالب بينيت بتوضيحات حول برنامج التجسس "بيغاسوس"

- مصرع طفل ووالده غرقا في بحر عكا

- وفاتان و57 إصابة جديدة بـ «كورونا» و73 حالة تعافٍ

- فعاليات لدعم منتجات شركة "بن آند جيري" في الولايات المتحدة

- تنديد بمقتل مواطن على أيدي عناصر حماس في غزة

- طائرات الاحتلال تقصف أهدافا غرب خان يونس وغزة

* "الأيام":

- العاهل الاردني: الفلسطينيون يريدون أراضيهم والـحـرب الأخـيـرة شكـلـت جـرس إنـذار للـجميـع

- طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة وتقليص مساحة الصيد

- اصابـة شاب برصـاص الاحتـلال قـرب جنيـن ومستوطنون يعيدون بناء بؤرة جنوب الخليل

- فعاليات وطنية في الضفة وغزة بمناسبة "يوم الزي الفلسطيني"

- عشرات المستوطنين يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

- غزة: مطالبات حقوقية وفصائلية بتحقيق جنائـي مستقـل فـي مقتـل الشاب أبو زايد

- الرئيس التونسي يجمد سلطات البرلمان ويقيل الحكومة ويتولى السلطة التنفيذية

- "الداخلية" الإسرائيلية ترفض النظر في طلبات لم شمل الأسر الفلسطينية

- مئـات السيـاح الإسـرائيلييـن يتدفقـون على المغرب مستقلين رحلات مباشرة

- موظف في "الخارجية" الإسرائيلية مشتبه بزيارة إيران والاجتماع بجهات استخباراتية

- " كورونا": حالتا وفاة، و57 إصابة

- تحذير من ارتفاع أعداد الإصابات بـ"كـورونا" الأسبوعيـن القادميـن

* "القدس":

- مستوطنون يقيمون بؤرة في يطا ويسيجون نبع مياه بالأغوار وقصف مواقع في غزة عقب حرائق جراء بالونات أطلقت من القطاع

- العاهل الأردني: حل الدولتين هو الحل الوحيد واذا فقد الفلسطينيون الامل ستكون الحرب القادمة أكثر ضررا

- عائلة المغدور أبو زايد تحمل "حماس" مسؤولية مقتله ومؤسسات حقوقية تطالب بتحقيق جاد ونشر النتائج

- 14 اسيرا يواصلون الاضراب عن الطعام

- ادراج اربعة مواقع فلسطينية ضمن قائمة التراث التابعة لمنظمة الـ"ايسيسكو"

- التونسي احمد الفناوي يحرز ذهبية السباحة 400 متر حرة في اولمبياد طوكيو

- ارتفاع حصيلة قتلى الامطار الموسمية الغزيرة في الهند الى 159

- 966 اصابة جديدة بكورونا في إسرائيل