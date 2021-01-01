الرئيسية
أخبار فلسطين
شؤون إسرائيلية
الخليج العربي
فلسطين 48
منوعات
فنون
اتصل بنا
الرئيسية
أخبار فلسطين
شؤون إسرائيلية
الخليج العربي
فلسطين 48
منوعات
فنون
اتصل بنا
ادخل كلمة البحث
مصر تستأنف اتصالاتها مع حماس و المقاومة تتخذ هذا القرار ..
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
اعتقالات واغلاق طرق داخلية في قرية بيتا
الاحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء خلال حزيران المنصرم
أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق غزة
أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم
كيف ستواجه الإمارات انتقادات المرشح لمنصب سفير إسرائيل لديها؟
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية
"كورونا" عالميا: 4 ملايين و175 ألف وفاة و194 مليونا و845 ألف إصابة
توغل محدود لآليات الاحتلال شرق خانيونس
الرئيسية
إقتصاد
أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم
الإثنين 26 يوليو 2021 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية لهذا اليوم، كالآتي:
الأكثر قراءة اليوم
عائلة المغدور أبو زايد تحمل “حماس” مسؤولية مقتله ومطالبات بتحقيق جاد ونشر النتائج
العاهل الاردني يكشف: لهذا السبب.. دول عربية تدرس إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل
خبراء عسكريون يكشفون التحدى الأكبر أمام اسرائيل: حماس تفكر بإشعال عدة جبهات!
حماس والجهاد الإسلامي توجهان رسالة تهديد لاسرائيل.. التضييق على غزة سيقود للتصعيد
العاهل الأردني: حرب غزة الأخيرة جرس إنذار.. وقوة إسرائيل "واجهة هشة"
فرنسا تعتبر آيات قرآنية من سورة الأحزاب منافية لقيم الجمهورية وتقيل إمامين
الرئيس التونسي يعفي رئيس الوزراء من منصبه ويجمد سلطات البرلمان (فيديو)
الأخبار الرئيسية
مصر تستأنف اتصالاتها مع حماس و المقاومة تتخذ هذا القرار ..
أول تعليق من حماس على قصف الإحتلال لقطاع غزة
غارات إسرائيلية على قطاع غزة..فيديو
الرئيس التونسي يعفي رئيس الوزراء من منصبه ويجمد سلطات البرلمان (فيديو)
العاهل الاردني يكشف: لهذا السبب.. دول عربية تدرس إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل
عاجل
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سما الاخبارية