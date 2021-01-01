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الاحتلال يعتقل مواطنين ويستدعي آخرين ويفتش منازل في الخليل

الإثنين 26 يوليو 2021 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنين، واستدعت آخرين، وفتشت منازل بمحافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين حافظ عبد الحفيظ غيث (52 عاما)، وأمير أبو زينة من مدينة الخليل، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.

وفي بلدة بني نعيم شرقا، استدعت تلك القوات كلا من: يوسف أحمد مناصرة، ومبارك عليان زيادات، وعيسى جهاد طرايرة، وجهاد داود طرايرة، وحمد علي مناصرة، لمقابلة مخابراتها في مركز تحقيق تجمع مستوطنات "غوش عصيون".

وفتشت قوات الاحتلال عددا من منازل في مدينة الخليل، وبلدة صوريف شمال غرب الخليل، عرف من أصحابها: رأفت غيث، وطلب العجلوني، ومحمود عواد القاضي، ومعروف وحيد أبو سارة، ونصبت حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

#الخليل #الاحتلال

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