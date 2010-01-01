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الاحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء خلال حزيران المنصرم

الإثنين 26 يوليو 2021 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء خلال حزيران المنصرم



رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة، سجلت ارتفاعاً نسبته 1.70% خلال شهر حزيران 2021 مقارنة بشهر أيار 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 113.03 مقارنة بـ111.14 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية سجلت ارتفاعاً نسبته 2.30%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته %0.85، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.15% مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية:

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 1.69% خلال شهر حزيران 2021 مقارنة بشهر أيار 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 112.57 مقارنة بـ 110.70 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 2.23%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته%0.85 ، وأسعار مجموعة استئجار معدات ارتفاعاً نسبته0.17 % مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم:

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 2.13% خلال شهر حزيران 2021 مقارنة بشهر أيار 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 114.33 مقارنة بـ 111.95 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 2.66%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.26%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته .150% مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق:

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.83% خلال شهر حزيران 2021 مقارنة بشهر أيار 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 109.09 مقارنة بـ 108.19 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

 

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 2.20%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.42%، وأسعار استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته .100%، في حين سجلت أسعار تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 63.0% مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه:

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياهفي الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 02.0% خلال شهر حزيران 2021 مقارنة بشهر أيار 2021، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 122.84 مقارنة بـ 120.43 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 2.58%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 118.37 مقارنة بـ 115.40 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 1.75%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 124.86 مقارنة بـ 122.72 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

ارتفاع على المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري:

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.55% خلال شهر حزيران 2021 مقارنة بشهر أيار 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 110.11 مقارنة بـ 109.51 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

#الاحصاء #تكاليف البناء

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