اعتقالات واغلاق طرق داخلية في قرية بيتا

رام الله / سما /

​اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مواطنا بعد اقتحام منزله فيما قامت الجرافات التابعة لقوات الاحتلال بإغلاق طرق فرعية من الجهة الغربيه لقرية بيتا .

وقالت مصادر محلية فلسطينية ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية من البلده من جهة قرية اوصرين واعتقلت الشاب محمد رشاد حمايل بعد مداهمه جنود الاحتلال الإسرائيلي لمنزله.

واضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الإحتلال الإسرائيلي خلال عملية الاقتحام .

وفي ذات السياق، قامت جرافات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليلة الماضية بإغلاق عدد من الطرق الفرعية المؤدية إلى قرية بيتا من الجهة الغربية بالسواتر الترابية في أعقاب القاء زجاجات حارقه على حافله إسرائيلية قرب مفرق بيتا الليله الماضية .