  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اعتقالات واغلاق طرق داخلية في قرية بيتا

الإثنين 26 يوليو 2021 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقالات واغلاق طرق داخلية في قرية بيتا



رام الله / سما /

​اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مواطنا بعد اقتحام منزله فيما قامت الجرافات التابعة لقوات الاحتلال بإغلاق طرق فرعية من الجهة الغربيه لقرية بيتا .

وقالت مصادر محلية فلسطينية ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية من البلده من جهة قرية اوصرين واعتقلت الشاب محمد رشاد حمايل بعد مداهمه جنود الاحتلال الإسرائيلي لمنزله.

واضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الإحتلال الإسرائيلي خلال عملية الاقتحام .

وفي ذات السياق، قامت جرافات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليلة الماضية بإغلاق عدد من الطرق الفرعية المؤدية إلى قرية بيتا من الجهة الغربية بالسواتر الترابية في أعقاب القاء زجاجات حارقه على حافله إسرائيلية قرب مفرق بيتا الليله الماضية .

الأكثر قراءة اليوم

عائلة المغدور أبو زايد تحمل “حماس” مسؤولية مقتله ومطالبات بتحقيق جاد ونشر النتائج

العاهل الاردني يكشف: لهذا السبب.. دول عربية تدرس إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل

خبراء عسكريون يكشفون التحدى الأكبر أمام اسرائيل: حماس تفكر بإشعال عدة جبهات!

حماس والجهاد الإسلامي توجهان رسالة تهديد لاسرائيل.. التضييق على غزة سيقود للتصعيد

العاهل الأردني: حرب غزة الأخيرة جرس إنذار.. وقوة إسرائيل "واجهة هشة"

فرنسا تعتبر آيات قرآنية من سورة الأحزاب منافية لقيم الجمهورية وتقيل إمامين

الرئيس التونسي يعفي رئيس الوزراء من منصبه ويجمد سلطات البرلمان (فيديو)

الأخبار الرئيسية

مصر تستأنف اتصالاتها مع حماس و المقاومة تتخذ هذا القرار ..

أول تعليق من حماس على قصف الإحتلال لقطاع غزة

غارات إسرائيلية على قطاع غزة..فيديو

الرئيس التونسي يعفي رئيس الوزراء من منصبه ويجمد سلطات البرلمان (فيديو)

الملك

العاهل الاردني يكشف: لهذا السبب.. دول عربية تدرس إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية