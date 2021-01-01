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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من رام الله

الإثنين 26 يوليو 2021 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الاثنين، فتى وشابين من نعلين وسلواد في محافظة رام الله.

وأفادت مصادر ملحية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، الليلة، الشابين محمد خليل سرور (23 عاما)، وعبد الله خليل سرور (18 عاما) من بلدة نعلين غربا، أثناء مرورهما عبر حاجز عسكري على مدخل بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت فجرا الفتى يوسف سائد حامد (17 عاما) من بلدة سلواد شمال شرق رام الله، كما داهمت عددا من منازل المواطنين في قرية الطيبة شرقا، وفتشتها.

#رام الله #الاحتلال

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