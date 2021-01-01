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استمرار الأجواء الحارة حتى نهاية هذا الأسبوع

الإثنين 26 يوليو 2021 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار الأجواء الحارة حتى نهاية هذا الأسبوع



رام الله / سما /

​توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وغدا الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

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