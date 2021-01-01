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مصر..حقيقة دهس وفاء عامر لشاب في الساحل الشمالي

الإثنين 26 يوليو 2021 02:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر..حقيقة دهس وفاء عامر لشاب في الساحل الشمالي



القاهرة/سما/

كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر، حقيقة شائعة متداولة عن أنها تسببت في مقتل شاب في الساحل الشمالي، شمالي مصر.


وتحدثت وفاء عامر في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، كشفت خلالها عن تفاصيل الشائعة، قائلة: "شائعة قتلي لشاب وهروبي تريند واتركب"، حسبما نقلت بوابة "أخبار اليوم".
وأوضحت عامر أنها كانت في الساحل الشمالي، وفوجئت بإصابة والد صديقة لها، وذهبت على الفور إلى المستشفى لزيارته.

وقالت وهبة ممازحة وفاء عامر: "مش عيب تقتلى واحد وتهربي أحمي نفسك"، لترد الفنانة: "أحمي نفسي من مين؟ .. أحمى نفسى من ناس بتحبني؟.. عمرى ما حد قالى أتصور معاكى وقلت لأ.. وبعتبره جبر خاطر".

وفي وقت سابق، تقدمت وفاء عامر، يوم الأحد الماضي، ببلاغ للنائب العام، بسبب مقطع مصور يوجه لها اتهامات أثارت حفيظتها وحفيظة جمهورها وزملائها.

وقال شعبان سعيد، محامي وفاء عامر، في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي" إن موكلته فوجئت في إحدى قنوات موقع "يوتيوب" تنشر فيديو بعنوان "وفاء عامر تستأجر بلطجية وتقتحم فيلا ريهام حجاج وتلقنها علقة ساخنة"، والذي يزعم بأن عامر استأجرت بلطجية للاعتداء على منزل الممثلة، ريهام حجاج.

#مصر #وفاء عامر #دهس شاب

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