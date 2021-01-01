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الغنوشي يتهم قيس سعيد "بالانقلاب على الثورة والدستور"

الإثنين 26 يوليو 2021 12:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الغنوشي يتهم قيس سعيد "بالانقلاب على الثورة والدستور"



تونس/سما/

اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد "بالانقلاب على الثورة والدستور" وذلك بعدما أعلن اليوم الأحد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.


وقال الغنوشي زعيم حزب "النهضة" في اتصال مع وكالة "رويترز": "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".

وكان سعيد أصدر، مساء الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.

#راشد الغنوشي #الرئيس التونسي #قيس سعيد #تونس #اقالة الحكومة التونسية

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