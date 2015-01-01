إسرائيل للولايات المتحدة: إيران تتحول بسرعة إلى دولة على العتبة النووية

القدس المحتلة / سما /

حذّر مسؤولون إسرائيليون نظراءهم الأميركيين من أن إيران تقترب من أن تصبح دولة على العتبة النووية وهي حالة البلد الذي يمتلك التكنولوجيا اللازمة لصنع أسلحة نووية بسرعة، بحسب ما كشفت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") مساء اليوم، الأحد.

ولفتت القناة إلى أن "إسرائيل مررت الرسائل التحذيرية إلى واشنطن خلال عدة محادثات عقدها مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى، بمن فيهم وزيري الخارجية والأمن، يائير لبيد وبيني غانتس، مع نظرائهم في البيت الأبيض".

ونقلت القناة الرسمية عن مسؤول سياسي رفيع قوله: "يجب أن يحدث أمر ما بخصوص المفاوضات الجارية مع إيران في فيينا" الجارية لإعادة إحياء الاتفاق النووي. معتبرا أن "المنطقة الرمادية هذه لا بد وأن تتلاشى"، وأضاف "لا يمكن أن نبقى عند ‘الحد الفاصل‘ فينا تتقدم إيران بسرعة لوضع تكون فيه دولة نووية".

وبحسب القناة فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تنظر إلى المفاوضات الجارية في فيينا على أنها "ثرثرة"، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، طالب المسؤولين في الأجهزة الأمنية باعتماد مصطلح آخر وتجنب استخدام كلمة "ثرثرة" خلال المحدثات مع المسؤولين في واشنطن.

ولفتت الفناة إلى أن القيادة الإسرائيلية باتت مقتنعة بأن إيران تتقدم بخطوات سريعة نحو الوصول إلى إمكانيات تمكنها من تطوير سلاح نووي. وربطت بين هذه القناعة وبين محاولة الجيش الإسرائيلي تحصيل ميزانية ضخمة تمكنها من وضع خطط عملياتية لمواجهة إيران.

يذكر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، طالب خلال اجتماعين منفصلين مع رئيس الحكومة، بينيت، ووزير المالية، أفيغدور ليبرمان، الأسبوع الماضي، بإضافة 9 مليارات شيكل إلى ميزانية الجيش والحصول عليها خلال العام الحالي، كما عاد كوخافي وقادة الجيش إلى المطالبة بميزانية خاصة لتمويل استعدادات لهجوم محتمل ضد إيران.

وخلال الاجتماعين مع بينيت وليبرمان، عاد كوخافي وقادة الجيش إلى استئناف الحديث المتكرر حول تمويل استعدادات لهجوم محتمل ضد إيران، "من دون ذكر 11 مليار شيكل التي تم رصدها للجيش قبل 10 سنوات من أجل الاستعداد لهجوم كهذا والذي لم يحدث، وفيما يستعينون بأوصاف إعلامية مقلقة حول نقص جهوزية الجيش بكل ما يتعلق بإدارة الحرب"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي ماركر"، في وقت سابق، الأحد.

وعلى صلة، كان غانتس قد اعتبر أن رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، بانتقاداته العلنية للولايات المتحدة "ألحق ضررا بقدرتنا على منع التقدم الإيراني. وفي الفترة الأخيرة لولاية نتنياهو ارتقت قدرات إيران" النووية وذلك في مقال نشره غانتس في صحيفة "يسرائيل هيوم"، ردا على مقال لنتنياهو في الصحيفة نفسها.

وأضاف غانتس أنه ينبغي مواجهة إيران بمنظور سياسة "الجدار الحديد"، وهو المصطلح الذي وضعه زعيم اليمين في الحركة الصهيونية، زئيف جابوتينسكي. واقتبس غانتس من الأخير أن "شعبا حيا يوافق على تنازلات في مسائل كبيرة ومصيرية كهذه فقط عندما لا يتبقى لديه أمل. وعندما لم يعد هناك أي صدع في الجدار الحديدي. وفقط عندها تفقد المجموعة المتطرفة التي شعارها هو ’في جميع الأحوال، لا’ سحرها، وينتقل التأثير إلى المجموعات المعتدلة".

واعتبر غانتس أنه "ينبغي وضع جدار حديدي دولي، وبالتأكيد جدار حديدي إسرائيلي، مقابل إيران. لكن وضع إسرائيل اليوم ليس مثل وضع الييشوف اليهودي في أرض إسرائيل في عشرينيات القرن الماضي، وعبّر عن هلع وجودي".

وأشار غانتس إلى أن "الاتفاق النووي الذي وُقّع في العام 2015، رغم المعارضة الصارخة والفظة لحكومة إسرائيل، شكل فشلا في المعركة السياسية. والدرس الذي يجب تعلمه بسيط – الجدار الحديدي يُبنى بالأفعال وليس بالكلمات".