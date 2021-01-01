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إدارة “ريمون” تنقل 3 أسرى مضربين لجهة مجهولة

الأحد 25 يوليو 2021 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة “ريمون” تنقل 3 أسرى مضربين لجهة مجهولة



رام الله / سما /

 نقلت إدارة سجن “ريمون” الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، 3 أسرى مضربين عن الطعام إلى جهة مجهولة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحافي، “إن إدارة سجن ريمون نقلت الأسرى المضربين عن الطعام جيفارا النمورة، ومحمود الفسفوس، ورأفت الدراويش، من زنازين العزل في ريمون إلى جهة غير معلومة”.

وكان نادي الأسير الفلسطيني أكد في بيان صحافي اليوم الأحد، أنّ (14) أسيرًا في سجون “النقب الصحراوي، وريمون، ومجدو”، يواصلون الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ، أقدمهم الأسير سالم زيدات الذي يواصل إضرابه منذ (14) يومًا، إضافة إلى كل من: محمد منير اعمر منذ (12) يومًا، ومجاهد حامد منذ (12) يومًا، ومحمود الفسفوس، وكايد الفسفوس، ورأفت الدراويش، وجيفارا النمورة منذ (11) يومًا، وماهر دلايشة منذ (6) أيام، وعلاء الدين علي، وفادي العمور، وحسام ربعي، وأحمد عبد الرحمن أبو سل، ومحمد خالد أبو سل يواصلون الإضراب منذ (5) أيام، و كذلك الأسير أحمد نزال منذ (5) أيام.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #اضراب عن الطعام

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