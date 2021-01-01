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قناة عبرية تكشف: إسرائيلي زار طهران والتقى مسؤولي استخبارات إيرانيين

الأحد 25 يوليو 2021 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف: إسرائيلي زار طهران والتقى مسؤولي استخبارات إيرانيين



القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الأحد، أن جهاز الأمن العام "الشاباك" أجرى مؤخرًا تحقيقًا مع مواطن إسرائيلي، موظف في وزارة الخارجية الإسرائيلية، للاشتباه في دخوله إيران بشكل غير قانوني والتواصل مع مسؤولي المخابرات الإيرانية.
 
وأوضحت القناة العبرية، أن التحقيق مع الإسرائيلي كشف أنه دخل إيران ومكث هناك لفترة وجيزة، وبعد انتهاء التحقيق وإطلاق سراح المشتبه به تم تحويل القضية إلى النيابة الإسرائيلية للفحص. 
 
وأضافت أن باقي التفاصيل، بما في ذلك هوية المشتبه به، الذي ادعى في استجوابه أنه كان مسافرًا إلى إيران، ممنوع من النشر في هذه المرحلة.

#الشاباك #ايران #اسرائيل #الخارجية الإسرائيلية #المخابرات الإيرانية

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