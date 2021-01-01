البكري يطلع القنصل العام المصري على أوضاع محافظة الخليل

الخليل / سما /

أطلع محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، اليوم الأحد، القنصل العام لجمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين سعيد هلال، على الأوضاع السياسية والاقتصادية في المحافظة.

وقدم البكري للقنصل المصري والوفد المرافق له، شرحاً مفصلاً حول معاناة المواطنين جراء إجراءات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات مستوطنيه المستمرة على حياتهم وممتلكاتهم، وحول المخاطر المحدقة بالبلدة القديمة من المدينة في ظل إجراءات التهويد الإسرائيلية فيها، وعدم التزام الجانب الإسرائيلي بالاتفاقيات المبرمة.

كما بحث البكري وهلال سبل التعاون الاقتصادي لما تمثله محافظة الخليل من ثقل اقتصادي على مستوى الوطن.

من جانبه، شكر القنصل المصري، المحافظ البكري على المعلومات التي قدمها له عن الوضع في محافظة الخليل والوطن عموماً، وأكد أنه سيتم متابعة ما تم بحثه، مشددا على الدعم المصري، قيادة وشعبا، للحقوق الفلسطينية المشروعة على كافة المستويات.