  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"ج.بوست" تتساءل: هل أصبح الجيش الإسرائيلي غير مستعد للقتال حتى عند الضرورة القصوى؟

الأحد 25 يوليو 2021 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ج.بوست" تتساءل: هل أصبح الجيش الإسرائيلي غير مستعد للقتال حتى عند الضرورة القصوى؟



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، اليوم الأحد 25 يوليو 2021، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي كان معروفاً في السابق بالتوغل في الهجوم بات جيشًا غير مستعد للقتال على الأرض حتى عند الضرورة القصوى.

وأشارت الصحيفة في مقالٍ للأكاديمي في قسم العلوم السياسية والدراسات "هايلف فريسك" إلى أن المتحدث السابق باسم الجيش "رونين مانيليس" قال للإذاعة الإسرائيلية بعد تسعة أيام من الحرب التي شنها الجيش في مايو الماضي "إنه يجب على الجيش الإسرائيلي حرمان حماس من القدرة على تسجيل نقاط من خلال استخدام قذائف الهاون (كما فعلت في الأيام الأخيرة من حرب 2014) وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الدفاعية المناسبة".

وقال الكاتب إن تصريحات المتحدث السابق كانت ستجعل جنرالات حرب 1967 عاجزين عن الكلام في ذلك الحين، مضيفاً: "انتشار 9 آلاف جندي في المناطق الإسرائيلية المتاخمة لغزة، لم يوازيه مقترح بأهمية توجيه ضربة استباقية".

وبحسب الكاتب فإن قذائف الهاون التي تستخدمها حماس، والتي أصابت بالفعل جنديًا إسرائيليًا في المنطقة، يبلغ متوسط مداه خمسة كيلومترات، يعني أن العدو ليس مختبئًا بعمق في غزة ولكن يسهل الوصول إليه نسبيًا".

ولفت إلى أن حماس استخدمت هذا التكتيك بنجاح في حرب 2014 وفي وجولات تصعيدية أخرى في 2018 و2019.

وقال "فريسك": يبرز سؤال ينذر بالسوء: هل أصبح الجيش الإسرائيلي، الذي اشتهر في يوم من الأيام بنهج هجومه، جيشًا غير مستعد للقتال على الأرض حتى عند الضرورة القصوى؟ وهل سيكتفي إلى الأبد بالاعتماد على تكنولوجيا القبة الحديدية أو الذكاء المستمد من هذه التكنولوجيا لتحديد الأهداف التي تستحق الضربات الجوية؟

في المقابل؛ لم يكن الكاتب بذاك التفاؤل أيضًا، فقد قال إن "تلك الكليّات العسكرية ستعطي نموذجًا للإخفاق العسكري للجيش الإسرائيلي حين فشل قادته في إعطاء الأوامر باستهداف المزيد من قادة حماس على الأرض من خلال الإرباك الذي صنعه الجيش بحشد تلك الطائرات في وقتٍ واحد".

وأشار إلى أن تلك الضربات التي وُجهت للأنفاق كانت ستحصد المزيد من مقاتلي الجهاد الإسلامي وحماس الذين سيهرعون لإنقاذ زملائهم الذين استهدفوا تحت الأرض، لكن ذلك لم يحصل".

#الجيش الإسرائيلي #قطاع غزة #حدود غزة #المقاومة الفلسطينية #قذائف الهاون #اسرائيل #حركة حماس

الأكثر قراءة اليوم

هل هناك محادثات بين دحلان وعباس ؟

مصادر: تعديلات وزارية وتغييرات دبلوماسية مرتقبة في الحكومة الفلسطينية

داخلية غزة تحذر المواطنين..

عائلة المغدور أبو زايد تحمل “حماس” مسؤولية مقتله ومطالبات بتحقيق جاد ونشر النتائج

سعوديون يعلقون على مشاركة مواطنتهم أمام لاعبة إسرائيلية بأولمبياد طوكيو

مسؤولون اسرائيليون : حكومة بينيت قد تنهار بسبب مطالب ادارة بايدن بشأن الفلسطينيين

عائلة أبو زايد تصدر بياناُ حول حادثة وفاة ابنها حسن

الأخبار الرئيسية

العاهل الأردني: حرب غزة الأخيرة جرس إنذار.. وقوة إسرائيل "واجهة هشة"

حماس والجهاد الإسلامي توجهان رسالة تهديد لاسرائيل.. التضييق على غزة سيقود للتصعيد

خبراء عسكريون يكشفون التحدى الأكبر أمام اسرائيل: حماس تفكر بإشعال عدة جبهات!

فرنسا تعتبر آيات قرآنية من سورة الأحزاب منافية لقيم الجمهورية وتقيل إمامين

لبنان

"السيناريوهات المحتملة لا تبشر بالخير": توجهان إسرائيليان حيال دلالات الأزمة اللبنانية هدفهما واحد!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية