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الهيئة المستقلة تطالب بتحقيق جدي وشفاف بحريق سوق الزاوية بغزة

الأحد 25 يوليو 2021 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة المستقلة تطالب بتحقيق جدي وشفاف بحريق سوق الزاوية بغزة



غزة / سما /

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بضرورة التحقيق الجدي والشفاف والفعال في حيثيات الحريق والانفجار في سوق الزاوية بمدينة غزة الأسبوع الماضي، والكشف عن أسباب ما جرى، وتعويض المتضررين.

وبحسب توثيقات الهيئة، فإنه بتاريخ 22/7/2021 نشب حريق في محل تجاري في منطقة سوق الزاوية وسط مدينة غزة، امتد إلى محل مجاور لبيع الأسمدة الزراعية، تبعه انفجار ضخم أدى إلى مقتل عطا ساق الله (68 عاماً)، وإصابة 14 آخرين على الأقل بجروح متفاوتة.

وقالت الهيئة، إن الانفجار، أدى إلى انهيار بناية مكونة من 3 طوابق غير مأهولة، وإلحاق أضرار جزئية وبالغة في عدد آخر من منازل الأهالي والمحال التجارية في المنطقة.

وأشارت الهيئة في بيان صادر عنها، إلى أنه وفي إطار متابعتها التقت بعدد من المتضررين والجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة في إطار التحقق وجمع المعلومات حول الحادثة، مؤكدة أنه حادث خطير يتطلب إجراءات وتدابير فورية وفعالة صوناً لحياة الأهالي وسلامتهم.

وأكدت على ضرورة متابعة الجهات المسؤولة عن حفظ الأمن والسلامة في قطاع غزة، والتحقيق بجدية لمعرفة حقيقة ما جرى، وتبني السياسات والتدابير التي بما يضمن عدم تكرار ما حصل.

وشددت الهيئة على واجب تعويض المتضررين جراء هذا الحادث المؤلم، مضيفة "ستستمر الهيئة في المتابعة مع الجهات ذات العلاقة".

#الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان #سوق الزاوية #انفجار سوق الزاوية #قطاع غزة #الحكومة الفلسطينية

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