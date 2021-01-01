جيش الاحتلال يسرق 500 رأس ماعز من جنوب لبنان

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سرق 500 رأس ماعز واقتادها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن قوة من جيش الاحتلال، سرقت 500 رأس ماعز بعد إطلاق النار فوق رأس أحد رعاتها قرب بلدة كفر شوبا قضاء حاصبيا.

وفي سياق ذي صلة، أطلق جيش الاحتلال النار في الهواء لترهيب أحد رعاة الماشية في منطقة "جبل السدانة" جنوبي بلدة شبعا، وفقًا لما ذكرته الوكالة.

وحلقت طائراتا تجسس للاحتلال الإسرائيلي بشكل متواصل في أجواء ‎مزارع شبعا وقرى ‎العرقوب بلبنان.

من جانبه، قال البرلماني اللبناني قاسم هاشم، في بيان، إن "ما أقدم عليه العدو الإسرائيلي هو اعتداء لطالما كرره، ويؤكد طبيعته العدوانية ونواياه تجاه وطننا".

وأضاف أن "ما يجري من اعتداءات واستفزازات بشكل شبه يومي، يستدعي تحركا من الحكومة والتقدم بشكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد هذه الممارسات".

وفي 27 يونيو/ حزيران الماضي، شهدت المنطقة الحدودية حادثاً مماثلاً بعد احتجاز إسرائيل 450 رأس ماعز لراع لبناني، قبل أن تعيده للبنان بعد يومين على إثر وساطة من قوة "اليونيفيل" التابعة للأمم المتحدة.

ويشكو لبنان مرارًا من خروقات إسرائيلية لحدوده البرية والبحرية والجوية، ما دفعه أكثر من مرة إلى تقديم شكوى رسمية لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة.