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القواسمي يُرحب بقرار كنيسة المسيح وصف الاحتلال بدولة الفصل العنصري

الأحد 25 يوليو 2021 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي يُرحب بقرار كنيسة المسيح وصف الاحتلال بدولة الفصل العنصري



رام الله / سما /

قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، المتحدث الرسمي باسم الحركة أسامة القواسمي،اليوم الأحد، "إنّ وصف كنيسة المسيح المتحدة في أمريكا لـ"إسرائيل" بدولة الفصل العنصري، ومطالبتها بوقف تلك الممارسات، خطوة صحيحة وتعبير دقيق لما تقوم به "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف القواسمي، في بيانٍ صحفي: "أنّ هذا الموقف والقرار من الكنيسة هام جداً لكشف حقيقة ما تمارسه "إسرائيل" وتحاول تضليل المجتمع في أمريكا، بإظهار رغبتها بتحقيق السلام.

وأشار إلى أنّ تصويت 83% على هذا القرار يدلل على انكشاف زيف الرواية الصهيونية التي بدأت بالتبدد أمام حقيقة الرواية الفلسطينية المستندة للحق والإنسانية وللقانون الدولي.

#ثوري فتح #اسامة القواسمي #حركة فتح

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