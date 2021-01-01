"اليازوري" يتسلم مهامه وكيلاً لوزارة الزراعة بغزة

غزة / سما /

تسلم د.أيمن اليازوري مهامه وكيلاً لوزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، خلفاً للدكتور إبراهيم القدرة، وفقاً للتدوير الأخير الذي أقرته لجنة متابعة العمل الحكومي.

واستهل "اليازوري" مهامه، بلقاء المدراء العامون للإدارات العامة في وزارة الزراعة، كما سيجري لقاءات مع مدراء الدوائر والمديريات، فضلاً عن لقاء شركاء الزراعة والمعنيين بالقطاع الزراعي كافة.

ويحمل "اليازوري" درجة الدكتوراة من جامعة "هدرسفيلد" في المملكة المتحدة في مجال كيمياء البيئة وبالتحديد في تخصص المعالجة النباتية للتربة الملوثة بالفلزات الثقيلة.

وتتمحور رسالة الماجستير الخاصة به حول المعالجة الكيميائية للمياه العادمة الصناعية.