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نادي الإعلام الاجتماعي- فلسطين يطلق جائزة الإعلام الاجتماعي في كافة محافظات الوطن

الأحد 25 يوليو 2021 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الإعلام الاجتماعي- فلسطين يطلق جائزة الإعلام الاجتماعي في كافة محافظات الوطن



غزة / سما /

أعلن نادي الإعلام الاجتماعي – فلسطين عن إطلاق “جائزة الإعلام الاجتماعي 3” لأفضل صُناع محتوى عبر منصات السوشال ميديا في قطاع غزة والضفة الغربية في 6 مجالات.

والمجالات الستة هي:
•أفضل صانع محتوى على فيس بوك.
•أفضل صانع محتوى على تويتر.
•أفضل صانع محتوى على انستجرام.
•أفضل صانع محتوى على يوتيوب.
•أفضل صانع محتوى على تيك توك.
•أفضل مصور استخدم السوشل ميديا.

ويعد هذا الحدث التفاعلي الذي يطلقه النادي سنوياً لرواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز روح الإبداع والتحدي وتقديم المحتوى الأفضل والهادف والمؤثر على تلك المواقع، وتشجيع صُنّاع المحتوى والمؤثرين في عالم السوشال ميديا لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، والاستفادة من وسائل الإعلام الاجتماعي في إنتاج محتوى يُساهم في دعم السلوكيات الإيجابية لدى الشباب ومُكافحة الأفكار السلبية وتسليط الضوء عليهم من قبل مؤسسات وشركات للتعاون معهم.

وأشار النادي في بيان صحافي، إلى أن ما يميز هذا العام هو شمولية كافة محافظات الوطن في الضفة الغربية وغزة؛ حيث كانت الجائزة تطلق بغزة في الأعوام الماضية.

وحول آلية اختيار الفائز بالجائزة التي تبلغ قيمتها النقدية 500$ لكل مجال، أوضح النادي أنه لا بد أن تمر بعدة مراحل وهي، التقدم بطلب الترشح، ثم فرز الطلبات المستوفية للشروط، ومن ثم الانتقال لمرحلة تصويت الجمهور التي تمثل نسبة 30% من نسبة الدرجات وذلك من خلال نشر المحتوى على صفحة نادي الإعلام الاجتماعي، وثم الانتقال لتقييم وتصويت لجنة التحكيم والتي تمثل نسبة 70% وصولاً لإعلان النتائج والفائزين.

ودعا نادي الإعلام الاجتماعي جميع صُناع المحتوى في الوطن وعبر المنصات المختلفة المشاركة في الجائزة، حسب الشروط المعلنة، منوهاً إلى أن باب الاشتراك بالجائزة يبقى مفتوحًا حتى تاريخ 29/7/2021، من خلال التسجيل على الرابط التالي:
https://bit.ly/PrizeLink2021

#نادي الإعلام الاجتماعي – فلسطين #جائزة الإعلام الاجتماعي 3 #منصات السوشال ميديا #قطاع غزة

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