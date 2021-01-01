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مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة جديدة جنوب شرق الخليل​​​​​​​

الأحد 25 يوليو 2021 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة جديدة جنوب شرق الخليل​​​​​​​



الخليل / سما /

شرع مستوطنو جنوب شرق الخليل، ببناء بؤرة استيطانية جديدة في قرية بيرين جنوب شرق الخليل، بالقرب من مستوطنة "بني حيفر" المقامة على اراضي مواطني الخليل وبني نعيم ويطا وبيرين.

وأوضح فؤاد العمور منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل، ان مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي، قاموا اليوم، بصب خرسانة تمهيداً لبناء بؤرة استيطانية جديدة، حيث حاول نشطاء المقاومة الشعبية والاهالي منع المستوطنين من ذلك، لكن قوات الاحتلال قامت باعلان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة وتم طرد المحتجين بقوة السلاح، فيما استمر المستوطنون باعمالهم الاستيطانية.

وأضاف، قام الاهالي والنشطاء قبل نحو الشهرين بازالة هذه البؤرة بعد ان بناها المستوطنون من الخشب، واليوم شرعوا باستخدام الخرسانة وهي مقدمة لبناء بؤرة استيطانية جديدة.

من جانبه قال المحامي موسى مخامرة، وهو صاحب قطعة أرض مهددة بالاستيطان، ان الأرض ملكية خاصة وسبق أن أحاطها أصحابها بالأسوار والأسلاك الشائكة.
وأضاف مخامرة:" إقامة البؤرة الاستيطانية الجديدة سيكون على حساب المنطقة وهدوء واستقرار السكان، وتعدٍ على الملكيات الخاصة".

وذكر راتب الجبور منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، ان ما يقوم به المستوطنون هو مقدمة لزيادة مساحة مستوطنة "بني حيفر" والتوسه الاتسيطاني في المنطقة.

#اعتداءات المستوطنين #الخليل #قرية بيرين #بؤرة استيطانية

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