استئناف إدخال الوقود اللازم لتشغيل محطة "كهرباء غزة" غدًا

غزة / سما /

قرر الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، استئناف إدخال الوقود الخاص بشركة الكهرباء في قطاع غزة.

وقال مدير معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة بسام غبن، في تصريح لقناة "الغد"، إنه سيتم استئناف إدخال السولار اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة غدًا الإثنين.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت لجنة تنسيق معبر كرم أبو سالم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منعت إدخال شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم شرق خانيونس.

وأفادت اللجنة، أنّه تم ابلاغ الجانب الفلسطيني بوقف تنسيق دخول 24 شاحنة وقود لمحطة كهرباء غزة، والتي من المفترض إدخالهم الأحد 25/07/2021 إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى أنّ المنع تم من الجانب الاسرائيلي، دون ابداء الأسباب.