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حماس والجهاد الإسلامي توجهان رسالة تهديد لاسرائيل.. التضييق على غزة سيقود للتصعيد

الأحد 25 يوليو 2021 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس والجهاد الإسلامي توجهان رسالة تهديد لاسرائيل.. التضييق على غزة سيقود للتصعيد



غزة / سما /

وجهت حركتا حماس والجهاد الاسلامي، مساء اليوم الاحد، رسالة تهديد شديدة اللهجة الى اسرائيل.

وقال ‏الناطق باسم حركة حــماس عبداللطيف القانوع، إن المزيد من التشديد على غزة لن يولد إلا الانفجار بوجه الاحتلال.

وأكد القانوع في تصريح صحفي مقتضب أنه "لا يمكن السماح للاحتلال بأن يلتف على نتائج معركة سيف القدس".

وأضاف: "شعبنا لن يصبر طويلاً على عدم الإعمار والتلكؤ في إجراءات كسر الحصار"

فيما قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خضر حبيب، خضر حبيب: استمرار التضييق على غزة سيقود للتصعيد والاحتلال يتحمل التداعيات بسبب منعه ادخال المستلزمات الضرورية، وعلى الوسطاء عدم مجاملة "إسرائيل" والضغط عليها وأداء مسؤولياتهم.

#حركة حماس #الجهاد الاسلامي #اسرائيل #معابر غزة #الجيش الإسرائيلي #المقاومة الفلسطينية #حصار غزة #معركة سيف القدس

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