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قناة عبرية: جهود أمريكية إسرائيلية متواصلة لإنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار

الأحد 25 يوليو 2021 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: جهود أمريكية إسرائيلية متواصلة لإنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار



القدس المحتلة /سما/

كشف مراسل القناة 20 للشؤون العربية باروخ يديد، عن جهود أمريكية إسرائيلية متواصلة لإنقاذ السلطة من الانهيار بسبب الأزمة الحادة التي تمر بها سواء على صعيد الأزمة الاقتصادية أو الاحتجاجات التي تلت عملية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات على أيدي الأجهزة الأمنية التابعة لها.

يديد أشار إلى أن ما يزيد من حالة القلق في الأوساط الأمريكية والإسرائيلية هو الزيادة الكبيرة في شعبية حماس وتراجع مكانة السلطة وتفكك فتح وقد تجلى ذلك خلال استطلاعات الراي التي أجريت اثناء الحديث عن الانتخابات في مناطق السلطة الفلسطينية

وكشف مراسل القناة 20 عن اتصالات يومية مكثفة بين وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ مع المسئولين الأمريكيين وسعيه لإحياء المفاوضات وعقد مؤتمر قمة ثلاثية بين "إسرائيل" والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية، ومطالبته "إسرائيل" تجاوز مراحل أوسلو والدخول فور في مفاوضات الحل النهائي.

وأوضح يديد أن تصريحات حسين الشيخ الأخيرة بشأن المفاوضات، تنسجم مع ما قاله وزير الجيش الإسرائيلي بني جانتس واتصالاته المكثفة مع الإدارة الأمريكية  لتعزيز مكانة السلطة لتحقيق المصالح المشتركة الأمنية والاقتصادية بينها وبين "إسرائيل"؛ وهو ما يقوم به وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيسوي فريج على مدار الأسبوعين الماضيين.

ونوه إلى أن زيارة هادي عمر للمنطقة خلال الأسبوع الماضي شكلت ناقوس خطر لإسرائيل وللإدارة الأمريكية ومؤشر على قرب انتهاء عهد عباس وهو ما زاد من قلقها على مستقبل السلطة ومحاولاتها لتعزيز وتثبيت مكانتها قبيل مغادرة أبو مازن الحلبة السياسية وقد تجلي ذلك بمحاولات تغيير هيكلية السلطة والتغييرات داخل الأجهزة الأمنية والسفارات ومسئولي المناطق وذلك على ضوء تراجع السلطة وزيادة شعبية حماس.

وأشار يديد إلى أن الإدارة الامريكية والمسئولين العرب يدركون بأن الحكومة الإسرائيلية لن تتمكن في هذه المرحلة من العودة للمفاوضات السلمية في تشكيلتها الحالية وستقتصر الجهود في المرحلة الأولى على الاتفاقيات المتعلقة بالمصالح الأمنية والاقتصادية إلى أن تتهيأ الظروف للعودة للمفاوضات السلمية، لافتا إلى أن إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس قد يتم في شهر أكتوبر أو نوفمبر القادم أي بعد تمكن الحكومة الإسرائيلية من تمرير الميزانية التي تشكل أحد التحديات الرئيسة أمامها.  "شهاب"

#اسرائيل #السلطة الفلسطينية #الرئيس عباس #حسين الشيخ #حركة حماس #حركة فتح #بيني غانتس

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