السجن 7 سنوات ونصف لمدان ببيع مواد مخدرة في بيت لحم

بيت لحم /سما/

أصدرت محكمة بداية بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، يوم الأحد، حُكمًا بالسجن المؤبد 15 عامًا وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني على (ه، أ)، بعد إدانته ببيع مواد مخدرة، قبل أن تُخفض الحكم إلى النصف.

وقالت النيابة العامة، في تصريح صحفي، إنه: "نظرًا لالتماس المدان الرأفة والرحمة ولعدم وجود ما يشير إلى أنه حُكم من قبل، وعملًا بأحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح سبع سنوات ونصف وغرامة مالية 7500 دينار أردني وإتلاف المادة المضبوطة".

وأوضحت أن المحكمة أدانت المتهم بتهمة بيع مواد مخدرة وفق أحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات.

وأشارت إلى أن "الحكم جاء استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة أشرف القواسمه بعد إحالة نيابة بيت لحم الملف إلى المحكمة المختصة عقب إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من فرع مكافحة المخدرات في شرطة بيت لحم".

وبيّنت أن المُحكمة عُقدت ممثلة بهيئة القاضي جمال شديد.