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"ايران" تُزيح الستار عن أحد أنجح لقاحات فيروس كورونا في العالم

الأحد 25 يوليو 2021 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ايران" تُزيح الستار عن أحد أنجح لقاحات فيروس كورونا في العالم



طهران /سما/

أكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الأحد، أن لقاح كورونا الإيراني - الكوبي أحد أنجح اللقاحات في العالم.

ونقلت وكالة "إرنا، ظهر اليوم الأحد، عن سعيد نمكي أن اللقاح الذي تقوم إيران بإنتاجه، حاليا، بالتعاون مع كوبا، سيكون أحد أنجح اللقاحات المضادة  لفيروس كورونا على مستوى العالم. 

جاءت تصريحات وزير الصحة الإيراني على هامش لقائه، اليوم، مع فيسنتي وورث، رئيس "مؤسسة فينلاي"، أحد الشخصيات العلمية العاملة في مجال اللقاحات الطبية عالميا، موضحا أنه بحث معه ملف إنتاج لقاح كورونا الإيراني الكوبي، والاختبارات السريرية التي أجريت على هذا اللقاح، حتى الآن.

وأشار سعيد نمكي إلى أن اللقاح الجديد سيكون مختلفا عن غيره من اللقاحات الموجودة، في المرحلة الراهنة، المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منوها إلى أن الشركة المحلية المنتجة للقاح "كوف إيران بركت" الإيراني، ستسلم وزارة الصحة مليوني و200 ألف جرعة من هذا اللقاح، اعتبارا من هذا الشهر، وبشكل أسبوعي.

وأشار إلى أن هناك 6 لقاحات مضادة لكورونا يتم تطويرها في البلاد، منها لقاح "بركت" الذي حصل على الترخيص الطارئ للتطعيم به، وتلقاه قائد الثورة الإسلامية، علي خامنئي.

وشدد على أن لقاح "باستور" المحلي سيحصل على الترخيص الطارئ للتطعيم به، خلال الأسبوع الجاري أو المقبل، كما سيحصل لقاح "رازي" على الترخيص الطارئ في غضون شهر أو شهرين.

#ايران #لقاح كورونا #فيروس كورونا #لقاح كورونا الإيراني - الكوبي

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