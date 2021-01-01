زراعة غزّة تكشف كميات الأضاحي التي تم استهلاكها خلال عيد الأضحى المبارك

غزة /سما/

كشفت وزارة الزراعة في غزّة، اليوم الأحد، عن كميات الأضاحي التي تم استهلاكها في قطاع غزّة، خلال عيد الأضحى لعام 2021.

وأكّدت الوزارة في بيانٍ صحفي، على أنّ كميات الأضاحي التي تم ذبحها في موسم الأضاحي لعام 2021، بلغت نحو20 ألف رأس من العجول، و30 ألف رأس من الأغنام.

وقالت: "الأسعار تراوحت ما بين 15- 19 شيكل للعجول، وما بين 4.5- 5 دينار للأغنام ، وتعتبر الأسعار مناسبة مقارنةً بزيادة الطلب على الاضاحي هذا العام"، لافتةً إلى أنّ كمية أضاحي هذا العام زادت بنسبة 50%عن العام الماضي.

وأوضحت أنّ الوزارة تلك الكمية ترجع إلى قدرة الجمعيات والمؤسسات الخيرية على تسويق مشاريع الأضاحي خارجيًا بعد العدوان الأخير على غزّة، مُشيرةً إلى أنّها وضعت نظام لعمل مسالخ العيد يهدف إلى المحافظة على لحوم الأضاحي حتى تصل بشكلٍ آمن للمواطنين.

وتابعت: "تميزت أضاحي العام الحالي بالجودة ولم تحدث عمليات اتلاف تذكر وتمت المتابعة الميدانية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كالبلديات ووزارة الداخلية"، مُبيّنةً أنّ جهود الوزارة ركزت على أهمية مراعاة الإجراءات والشروط الصحية لعمل المسالخ المركزية التابعة للبلديات، والمسالخ الخاصة التابعة لكبار لتجار العجول داخل حظائرهم.

وختمت الوزارة حديثها بالقول: "قامت وزارة الزراعة خلال فترة موسم الاضاحي بترخيص نحو٥٧ مذبح مؤقت لضبط عملية الذبح فيها".