"يديعوت أحرونوت" تزعم: الأجهزة الأمنية الفلسطينية سلمت إسرائيليتين دخلتا إلى رام الله

القدس المحتلة /سما/

زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية سلمت للاحتلال الإسرائيلي إسرائيليتين دخلتا إلى منطقة رام الله، فجر اليوم.

وقالت الصحيفة، إن الإسرائيليتين دخلتا إلى مخيم الأمعري قرب رام الله، فجراً، وهما في حالة "يصعب الحديث معهما" نتيجة إفراطهما في تناول الكحول، وقد علمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بوجودهما في المنطقة.

وأضافت أن قوة أمنية فلسطينية حضرت إلى المنطقة ونقلت الإسرائيلتين إلى حاجز "بيت ايل" شمالي رام الله، وسلمتهن لجيش الاحتلال.

وأشارت إلى أن الإسرائيليتين قالتا في التحقيق أنهن "ضللن الطريق"، حسب زعمهن، ودخلن المخيم "الأخطر" في الضفة، حسب وصف "يديعوت أحرونوت".