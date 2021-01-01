  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"يديعوت أحرونوت" تزعم: الأجهزة الأمنية الفلسطينية سلمت إسرائيليتين دخلتا إلى رام الله

الأحد 25 يوليو 2021 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت أحرونوت" تزعم: الأجهزة الأمنية الفلسطينية سلمت إسرائيليتين دخلتا إلى رام الله



القدس المحتلة /سما/

 زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية سلمت للاحتلال الإسرائيلي إسرائيليتين دخلتا إلى منطقة رام الله، فجر اليوم.

وقالت الصحيفة، إن الإسرائيليتين دخلتا إلى مخيم الأمعري قرب رام الله، فجراً، وهما في حالة "يصعب الحديث معهما" نتيجة إفراطهما في تناول الكحول، وقد علمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بوجودهما في المنطقة.

وأضافت أن قوة أمنية فلسطينية حضرت إلى المنطقة ونقلت الإسرائيلتين إلى حاجز "بيت ايل" شمالي رام الله، وسلمتهن لجيش الاحتلال.

وأشارت إلى أن الإسرائيليتين قالتا في التحقيق أنهن "ضللن الطريق"، حسب زعمهن، ودخلن المخيم "الأخطر" في الضفة، حسب وصف "يديعوت أحرونوت".

#الاجهزة الامنية الفلسطينية #السلطة الفلسطينية #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

هل هناك محادثات بين دحلان وعباس ؟

مصادر: تعديلات وزارية وتغييرات دبلوماسية مرتقبة في الحكومة الفلسطينية

داخلية غزة تحذر المواطنين..

كيف ينظر رئيس وزراء اسرائيل إلى أزمة الفلسطينيين الاقتصادية والحل السياسي معهم؟

مسؤولون اسرائيليون : حكومة بينيت قد تنهار بسبب مطالب ادارة بايدن بشأن الفلسطينيين

سعوديون يعلقون على مشاركة مواطنتهم أمام لاعبة إسرائيلية بأولمبياد طوكيو

عائلة أبو زايد تصدر بياناُ حول حادثة وفاة ابنها حسن

الأخبار الرئيسية

خبراء عسكريون يكشفون التحدى الأكبر أمام اسرائيل: حماس تفكر بإشعال عدة جبهات!

فرنسا تعتبر آيات قرآنية من سورة الأحزاب منافية لقيم الجمهورية وتقيل إمامين

لبنان

"السيناريوهات المحتملة لا تبشر بالخير": توجهان إسرائيليان حيال دلالات الأزمة اللبنانية هدفهما واحد!

وزيرة الصحة: وفاتان و57 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و73 حالة تعاف في فلسطين

زايد

عائلة المغدور أبو زايد تحمل “حماس” مسؤولية مقتله ومطالبات بتحقيق جاد ونشر النتائج

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية