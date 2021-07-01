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مستشهدا بالإيرانيات واليونانيات.. ميدو ينتقد لباس الرياضيات المصريات في طوكيو (صور+فيديو)

الأحد 25 يوليو 2021 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشهدا بالإيرانيات واليونانيات.. ميدو ينتقد لباس الرياضيات المصريات في طوكيو (صور+فيديو)



وكالات - سما-

انتقد نجم منتخب مصر السابق لكرة القدم، أحمد حسام "ميدو"، اللجنة الأولمبية في بلده، بسبب الزي الرسمي الذي اختارته للرياضيات المصريات المشاركات في أولمبياد طوكيو.

وكتب ميدو عبر "تويتر": "مش عارف ليه البنات في البعثة الأولمبية المصرية لابسين بدل رجالي!!؟".

مستشهدا بالإيرانيات واليونانيات.. ميدو ينتقد لباس الرياضيات المصريات في طوكيو (صور+فيديو) Reuters

ونشر ميدو صورة للبعثة اليونانية، مؤكدا أن للسيدات ملابس خاصة، وكان من الممكن تصميم ملابس خاصة للرياضيات المصريات أيضا بدلا من ارتدائهن بدل الرجال، مضيفا: "ماله لبس اليونانيين؟ البنات لابسين لبس بنات اهو واعمل للمحجبات بكم طويل يا عم إنما إيه البنات اللي لابسه بدل رجالي ده؟".

مستشهدا بالإيرانيات واليونانيات.. ميدو ينتقد لباس الرياضيات المصريات في طوكيو (صور+فيديو) Reuters

كما شارك ميدو مع متابعيه، صورة أخرى للرياضيات الإيرانيات من حفل افتتاح أولمبياد طوكيو وأرفقها بتعليق: "بنات إيران أهم لابسين لبس بنات".

مستشهدا بالإيرانيات واليونانيات.. ميدو ينتقد لباس الرياضيات المصريات في طوكيو (صور+فيديو) Reuters

وافتتحت أمس الجمعة، دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، وتستمر منافساتها حتى الثامن من الشهر المقبل، وتشارك مصر في الحدث الرياضي الأبرز في العالم، بأكبر بعثة في تاريخها يصل قوامها إلى 134 لاعبا ولاعبة في 24 لعبة.

المصدر: حساب ميدو على تويتر"

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