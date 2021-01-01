تحديد آخر موعد لاستقبال الترشيحات لــ”جائزة ياسر عرفات للإنجاز”

رام الله /سما/

أعلنت مؤسسة ياسر عرفات أن آخر موعد لاستقبال الترشيحات لـ”جائزة ياسر عرفات للإنجاز” للعام 2021، هو يوم السبت (31 تموز/ يوليو الجاري).

وتمنح المؤسسة الجائزة، سنويًا لفرد أو مؤسسة أو فريق عمل تقديرًا لما أنجزه في مجالات العمل الوطني أو الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو العملي/الأكاديمي. وتقوم لجنة خاصة بدراسة الترشيحات المقدمة للمؤسسة واختيار الفائز بالجائزة والتي تشمل براءة الجائزة ومجسّمًا رمزيًا ومبلغ 25,000 دولارًا أمريكيًا.

ويشترط في العمل المترشح للجائزة أن يتمتع بالأصالة والإبداع، وأن يكون قد رسخّ نهجاً قيادياً في المجال المحدد، وأن يكون الجهد المبذول في إنجاز العمل كبيراً ومؤشراً على المثابرة والالتزام، وأن يكون قد أثر بشكل إيجابي ومستدام على نطاق واسع تعمّ الفائدة منه على المجتمع، وأن يحظى كذلك بالتقدير الشعبي وخاصة بين الفئات التي تأثرت به مباشرة.

ويقع على عاتق المرشِّح توفير كل ما يدعم المرشَّح من وثائق ومعلومات علماً بأن لجنة الجائزة ستقيّم فقط ما يردها ولا تأخذ على عاتقها استيفاء النواقص، وبناء على تقييم دقيق للترشيحات المقدمة، تدرج اللجنة عدداً من المرشحين الذين وجدت لديهم الأهلية لنيل الجائزة في قائمة مختصرة ويتم اختيار الفائز من بينهم بعد تقييم إضافي.

كذلك، يشترط أن يكون المرشَح إما فرداً فلسطينيا حيًا يرزق، أو مؤسسة قائمة أو فريق عمل، قدم خدمات جليلة للوطن من خلال عمله في أي من المجالات الخمسة المحددة أعلاه، ويجوز ترشيح غير الفلسطيني إذا قدم خدمات جليلة لفلسطين.

ولا يجوز لأي أن يرشح نفسه بنفسه لنيل الجائزة. ويجوز أن تكون الجهة المرشحة فلسطينية أو عربية، ويقبل الترشيح المقدم من الجهات التالية فقط: المؤسسات والهيئات الاعتبارية من خلال مجالسها التي تمثلها، الأفراد من ذوي الاختصاص والسمعة المهنية المشهودة.

وقالت المؤسسة إنه لن ينظر في الترشيحات التي تكون خارج المجالات الخمسة المحددة للجائزة، ولا ينظر في أي ترشيحات تقدم دون مرفقات موثقة للإنجاز ويستحسن طباعة المواد المكتوبة.