14 فلسطينيًا يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

رام الله /سما/

رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري، يواصل 14 أسيرًا في سجون الاحتلال الإضراب عن الطعام في ثلاثة سجون النقب الصحراوي، وريمون، ومجدو، أقدمهم الأسير سالم زيدات المضرب منذ 14.

وصعّدت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاريّ من سياسة الاعتقال الإداريّ، حيث أصدرت في الأشهر الستة الأولى 680 أمر اعتقال إداريّ، أعلاها في شهر أيّار، حيث بلغ عدد الأوامر الإدارية 200، ويبلغ عدد الأسرى الإداريين اليوم نحو 540.

وواجه الأسرى هذا التصعيد بالإضراب عن الطعام، وهم بصدد بلورة برنامج نضالي جماعي قريب، قد يصل إلى الإضراب المفتوح عن الطعام ردًا على استمرار الاحتلال في سلب المئات من الأسرى حياتهم عبر سياسة الاعتقال الإداريّ، خاصة أنّ غالبية المعتقلين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

واستعرض نادي الأسير في تقرير له، الأحد، أبرز المعلومات عن الأسرى المضربين:

الأسير سالم زيدات (40 عامًا) من بلدة بني نعيم/ الخليل، معتقل منذ 22 شباط/ فبراير 2020، على خلفية دخوله الخط الأخضر دون تصريح، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن في حينه أربعة شهور، وبعد أن أمضى مدة الاعتقال، حوّله الاحتلال إلى الاعتقال الإداريّ، وأصدر بحقّه خمسة أوامر، مدتها ما بين 3 شهور وأربعة شهور، وهو أسير سابق أمضى نحو عامين في سجون الاحتلال، متزوج وأب لخمسة من الأبناء والبنات أكبرهم يبلغ من العمر 17 عامًا، وأصغرهم أربع سنوات ونصف، ويقبع اليوم في زنازين “النقب”.

الأسير محمد منير اعمر (26 عامًا) من طولكرم، معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وقد أصدر الاحتلال بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، ويقبع في زنازين سجن

“النقب”.

الأسير مجاهد محمود حامد من بلدة سلواد / رام الله، معتقل منذ 22 سبتمبر / أيلول 2020، وقد أصدر الاحتلال بحقّه أمريّ اعتقال إداري مدتهما 6 شهور، وهو أسير سابق أمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال، وبعد عام وثلاثة شهور من الإفراج عنه أعاد الاحتلال اعتقاله إداريّا، وهو متزوج، حينما اُعتقل كان ابنه الوحيد يبلغ من العمر شهر، ويقبع اليوم في زنازين سجن “النقب”.

الأسير محمود الفسفوس (30 عامًا) من دورا/ الخليل، اُعتقل عدة مرات منذ أنّ كان طفلًا، وأمضى سنوات في سجون الاحتلال، وأعاد الاحتلال اعتقاله إداريًا في شهر تموز 2020، – كذلك شقيقه كايد الفسفوس (32 عامًا) هو أسير سابق اُعتقل عدة مرات، وكان آخر اعتقالاته في شهر تموز 2020 بعد اعتقال شقيقه محمود بفترة وجيزة، وهو متزوج وأب لطفلة، وكلاهما يقبعان في زنازين سجن “ريمون”.

الأسير رأفت الدراويش (28 عامًا) من دورا / الخليل، أسير سابق اُعتقل عدة مرات، وكان اعتقاله الحاليّ في شهر تشرين الأول 2020، وهو متزوج وله ابنه، يعاني من مشاكل في الصدر، ويقبع كذلك في زنازين سجن “ريمون”.

جيفارا النمورة (28 عامًا) من دورا/ الخليل، وهو لاعب في المنتخب الفلسطيني، اعتقله الاحتلال في تشرين الأول 2020، وهذا الاعتقال الثاني الذي يتعرض له، متزوج وله ابنه، ويقبع في زنازين سجن “ريمون”.

ماهر دلايشة (46) من مخيم الجلزون/ رام الله، أسير سابق أمضى ما مجموعه عشر سنوات منها خمس سنوات إدارية، أعاد الاحتلال اعتقاله في 23 أذار/ مارس 2021، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء، أصدر الاحتلال بحقّه أمريّ اعتقال إداري مدتهما أربعة شهور، حينما انتهى أمره الإداري الأول قبل نحو أسبوع، كان اسمه من ضمن المفرج عنهم، إلا أنه وبعد الإفراج عنه أُبلغ بقرار تجديد أمر اعتقاله في “البوسطة”، وعليه شرع في الإضراب، ويقبع اليوم في زنازين سجن “النقب”.

علاء الدين خالد علي (38 عامًا) من الجلزون/ رام الله، اعتقله الاحتلال في شهر يناير/ كانون الثاني، وأصدر بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ مدتهما 6 شهور، انتهى الأمر الأول في شهر تموز الجاريّ، وجدد الاحتلال أمر اعتقال الثاني، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال أكثر من مرة أمضى ما مجموعه ثلاث سنوات ونصف، غالبيتها رهن الاعتقال الإداريّ، في الاعتقال الأول تعرض لتحقيق قاس استمر 90 يومًا، وهو متزوج وأب لثلاثة من البنات والأبناء، ويقبع في زنازين سجن “النقب”.

الأسير فادي العمور (31) من يطا/ الخليل، اعتقله الاحتلال في 20 من أيّار/ مايو الماضي، وحوّله للاعتقال الإداريّ لمدة أربعة شهور، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه 7 سنوات منها 6 سنوات بشكل متواصل، حيث أفرج عنه الاحتلال عام 2020 بعد أن أمضى مدة محكوميته، وأعاد اعتقاله بفترة وجيزة ويقبع اليوم في زنازين سجن “النقب”، وله شقيق أسير معتقل إداريّا وهو محمد العمور.

الأسير حسام تيسير ربعي من يطا / الخليل، اعتقله الاحتلال في شهر أيّار/ مايو الماضي، وحوّله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، وهذا الاعتقال الثاني له، علمًا أنه متزوج وهو أب لستة من الأبناء.

الأسير محمد خالد أبو سل (30 عامًا) من مخيم العروب، معتقل منذ عشرة شهور، أصدر الاحتلال بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، أحدهما مدته 6 شهور، والأمر الثاني 6 شهور، تم تخفيضه لـ4 شهور، ومجددًا، أُصدر بحقه أمر اعتقال إداريّ لمدة 4 شهور، ويقبع اليوم في زنازين سجن “النقب”.

الأسير أحمد عبد الرحمن أبو سل (26 عاما)، من مخيم العروب، معتقل منذ عشرة شهور، أصدر الاحتلال بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه أكثر من 5 سنوات، متزوج وله طفل، وله شقيق آخر معتقل وهو محمود أبو سل، ويقبع اليوم في زنازين سجن “النقب”.

الأسير أحمد حسن نزال (53 عامًا) من جنين، يقبع في زنازين سجن “مجدو”، معتقل منذ 9 يناير/ كانون الثاني العام الجاري، منذ تاريخ اعتقاله بقي موقوفًا إلى أن حوّلته مخابرات الاحتلال إلى الاعتقال الإداريّ مؤخرا لمدة 6 شهور وعليه شرع بالإضراب، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه نحو 9 سنوات، ومتزوج وأب لسبعة من الأبناء والبنات.