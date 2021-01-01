وفد ايراني يزور تل ابيب والخارجية الاسرائيلية تنشر صورًا لهم

القدس المحتلة /سما/

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على حسابها في "تويتر"، صورًا لمعارضين إيرانيين، زاروا إسرائيل الأسبوع الماضي، معربة عن شرفها بـ"لقاء هؤلاء الأفراد الشجعان".



وقالت الخارجية الإسرائيلية تعليقًا على الصور: "في الأسبوع الماضي قامت مجموعة من النشطاء الإيرانيين المنفيين بزيارة إسرائيل، حاملين رسالة سلام، وتعبيرًا عن الصداقة بين إسرائيل والشعب الإيراني".



وأضافت: "لقد كان شرفا لنا الالتقاء بهؤلاء الأفراد الشجعان".



وكتبت بالإيرانية: "ميثاق الصداقة بين البلدين أقوى من نشر الكراهية للجمهورية الإسلامية".







