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وفد ايراني يزور تل ابيب والخارجية الاسرائيلية تنشر صورًا لهم

الأحد 25 يوليو 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد ايراني يزور تل ابيب والخارجية الاسرائيلية تنشر صورًا لهم



القدس المحتلة /سما/

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على حسابها في "تويتر"، صورًا لمعارضين إيرانيين، زاروا إسرائيل الأسبوع الماضي، معربة عن شرفها بـ"لقاء هؤلاء الأفراد الشجعان".
 
وقالت الخارجية الإسرائيلية تعليقًا على الصور: "في الأسبوع الماضي قامت مجموعة من النشطاء الإيرانيين المنفيين بزيارة إسرائيل، حاملين رسالة سلام، وتعبيرًا عن الصداقة بين إسرائيل والشعب الإيراني".
 
وأضافت: "لقد كان شرفا لنا الالتقاء بهؤلاء الأفراد الشجعان".
 
وكتبت بالإيرانية: "ميثاق الصداقة بين البلدين أقوى من نشر الكراهية للجمهورية الإسلامية".

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#اسرائيل #ايران #الخارجية الاسرائيلية

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