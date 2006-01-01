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الأردن يحقق في ملابسات انقطاع الكهرباء ووفاة شخصين

الأحد 25 يوليو 2021 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يحقق في ملابسات انقطاع الكهرباء ووفاة شخصين



عمان /سما/

بدأ خمسة مدعين عامين التحقيق في حادثة انقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز بالعاصمة الأردنية عمان، والتي راح ضحيتها شخصان.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي في الأردن إنه جرى الكشف على جثث المتوفين الاثنين، وإرسالهما إلى المركز الوطني للطب الشرعي في مستشفى البشير للوقوف على سبب الوفاة. ولفتت إلى أنه يجري حالياً الاستماع إلى الشهود والطاقم الطبي والتمريضي.

ولفتت إلى أنَّه يجري حاليا الاستماع إلى الشهود والطاقم الطبي والتمريضي، وما زال النائب العام وفريق التحقيق موجودين في مكان الحادث حتى الانتهاء من إجراءات التحقيق.

ولفتت إلى أنَّه يجري حاليا الاستماع إلى الشهود والطاقم الطبي والتمريضي، وما زال النائب العام وفريق التحقيق موجودين في مكان الحادث حتى الانتهاء من إجراءات التحقيق.

#الاردن #انقطاع التيار الكهربائي

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