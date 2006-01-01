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مسؤول في "حزب الله" يكشف ما يريده الحزب من الحكومة اللبنانية الجديدة

الأحد 25 يوليو 2021 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول في "حزب الله" يكشف ما يريده الحزب من الحكومة اللبنانية الجديدة



بيروت /سما/

أكد رئيس المجلس السياسي لـ"حزب الله" اللبناني، إبراهيم أمين السيد، أن "ما يريده الحزب هو أن تتشكل الحكومة لمصلحة الناس وليس لمصلحة السياسيين".

وقال إبراهيم أمين السيد خلال إحياء "حزب الله" الذكرى الخامسة عشرة لـ"انتصار تموز 2006" في قاعة مركز الإمام الخميني الثقافي في مدينة بعلبك: "حزب الله لا يكترث لأي رئيس مكلّف يجري اختياره لتأليف الحكومة، بل ما يريده هو أن تتشكل الحكومة لمصلحة الناس وليس لمصلحة السياسيين"،  مشددا على أن "حزب الله سيفعل كل ما بوسعه لرفع الذل والإهانة عن الشعب، ولا يمكن أن يبخل بأي شيء يستطيع تقديمه".

وأشار السيد إلى أن "ما قامت به المقاومة في حرب تموز، يصب في سياق هدم الكيان (الصهيوني) وزواله، وواهم من يظن أنها قد تغادر مواقعها الاستراتيجية، أيا كانت الظروف"، مؤكدا أن "عظمة انتصار المقاومة في حرب تموز، أنه أسس لهزيمة الكيان الصهيوني".

وأوضح  رئيس المجلس السياسي لحزب الله اللبناني أن "انتصار تموز دفع الكيان الغاصب لطرح علامات استفهام عن مصيره ومستقبله، والإعراب عن قلقه إزاء ذلك بشكل واضح". 

#حزب الله #لبنان #الحكومة اللبنانية

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