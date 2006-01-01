حاضنة انترسيكت لريادة الأعمال وشركاء يباشرون العمل بمشروع روابط Inter-Linkage))

رام الله / سما /

باشرت حاضنة انترسيكت التابعة لبنك فلسطين بالشراكة مع مؤسسة شيم ومؤسسة مجتمعات عالمية وبمساعدة جمعية حدد هدفك للتواصل مع الشابات والشباب بإطلاق مشروع روابط Inter-Linkage)) بهدف خلق روابط بين الشباب الفلسطيني الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 عامًا في الضفة الغربية وغزة والقدس لتصميم مشاريع ريادية في مجالات الأعمال المجتمعية.

ويتم تنفيذ المشروع بدعم من اليونيسف في إطار مبادرة جيل طليق، وبالتعاون مع بنك فلسطين بهدف تطوير الأدوات والممارسات، وتعزيز الريادة المجتمعية لدى الشباب الفلسطيني، وتشجيعهم على إطلاق أفكار جديدة تسهم في حل العديد من المشكلات الاجتماعية وتعزز الروابط وقنوات التواصل ما بين الشباب الفلسطيني.

ويشارك في الفعاليات التدريبية ما يزيد عن 100 شابة وشاب فلسطيني، مقسمين على أربع مواقع تدريبية بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة على مدار ستة أيام.

ويهدف المشروع الى تدريب مجموعة من الشباب الفلسطيني على الريادة المجتمعية والمهارات اللينة ومهارات القرن الحادي والعشرين ، لتقليل الفجوة بين التعليم وسوق العمل ، وزيادة الوعي بأهمية الابتكار والريادة بين الشباب، في حين سيتم تنظيم هاكاثون تشارك فيه جميع المجموعات التدريبية في كل من الضفة وقطاع غزة، لتصميم مشاريع ريادية التي يمكن أن تكون مدرة للدخل وتهدف إلى حل المشكلات المدنية والمجتمعية الناجمة عن الجائحة وغيرها من القضايا المحلية، وسيتم اختيار أربعة مشاريع للفوز بمنح مقدمة من الشركاء، لتشارك بعد ذلك في برنامج احتضان لهذه لمشاريع لمواصلة تنفيذها وتطويرها.

انتهى،،