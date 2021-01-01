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جريزمان يبلغ برشلونة بالنادي الذي يريد الانتقال إليه

الأحد 25 يوليو 2021 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
جريزمان يبلغ برشلونة بالنادي الذي يريد الانتقال إليه



وكالات / سما /

أكدت صحيف سبورت الإسبانية عدم رغبة أنتوان جريزمان بالرحيل عن برشلونة إلا في حال انتقل إلى ناديه السابق أتلتيكو مدريد، رافضاً جميع الخيارات الأخرى المطروحة في السوق.

ويسعى برشلونة لبيع أنتوان جريزمان من أجل خفض فاتورة أجور اللاعبين من جهة، وضبط ميزانية النادية من جهة أخرى، وقد اعترف الرئيس خوان لابورتا أن هناك إمكانية لبيع المهاجم الفرنسي إن وصل عرضاً اقتصادياً مغرياً.

ودخل أتلتيكو مدريد في مفاوضات مع برشلونة من أجل إبرام صفقة تبادلية يتم بموجبها عودة أنتوان جريزمان إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو، مقابل انتقال ساؤول نيجويز إلى ملعب الكامب نو، وهي الصفقة التي رفضها النادي الكتالوني في نهاية المطاف، لأنها لا تناسب استراتيجيته المالية، فهو لا يريد التخلي عن اللاعب بصفقة تبادلية وإنما مقابل مبلغ مالي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن جريزمان أبلغ إدارة برشلونة أنه سيرحل عن الفريق في حال عاد إلى أتلتيكو مدريد فقط، بينما لا يفكر بتاتاً بالانتقال إلى توتنهام أو مانشستر سيتي، وهي الخيارات التي يحاول البرسا اللجوء إليها لبيع النجم الفرنسي.

وأضاف التقرير أن موقف جريزمان يزداد تعقيداً، وذلك لأن المفاوضات مع أتلتيكو مدريد تعثرت في الأيام الماضية، ولن يكون من السهل أن يتوصل الناديين لاتفاق حول هذه الصفقة في ظل الأزمة المالية التي يمران بها.

#جريزمان #انطوان جريزمان #برشلونة #أتلتيكو مدريد #مانشستر سيتي #توتنهام

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