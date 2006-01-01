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سلطة النقد تعقد لقاءاً توعوياً بشأن الخدمات المالية الإلكترونية

الأحد 25 يوليو 2021 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة النقد تعقد لقاءاً توعوياً بشأن الخدمات المالية الإلكترونية



رام الله / سما /

عقدت سلطة النقد بمقرها في مدينة رام الله، لقاءاً مع المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف المناطق ومجالات العمل، بهدف تعريفهم بمهام وأهداف سلطة النقد بشكل عام والخدمات المالية الإلكترونية بشكل خاص، وذلك لدورهم المهم في المساهمة بنشر الوعي والثقافة المالية لدى الفئات المختلفة من المجتمع.

وقدم السيد إياد زيتاوي المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي، لمحة تعريفية عن سلطة النقد، بما يشمل مهام سلطة النقد والأنظمة التي تديرها، ورؤيتها وأهدافها في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير الخدمات المالية المبتكرة التي تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع وخاصة الفئات غير المخدومة بنكياً، بالجودة والتكلفة المعقولتين، وبالمقابل العمل على تعزيز مستويات الوعي والمعرفة المالية لدى المواطنين. كما قدم السيد زيتاوي لمحة عن حملة التوعية بخدمات الدفع الإلكتروني التي تم إطلاقها مؤخراً، والتي تهدف إلى تعريف المواطنين بخدمات الدفع الإلكتروني وأهميتها مع التركيز على خدمة المحفظة الإلكترونية، وذلك عبر إنتاج ونشر عدة فيديوهات ومواد توعوية بلغة بسيطة وأسلوب شيق، بدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي الـ GIZ.

بينما قدمت السيدة رنا الحنبلي من مؤسسة الـ GIZ لمحة عن دورهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني وخاصة أهمية نشر المعرفة في التكنولوجيا المالية من أجل خلق فرص عمل والمساهمة في النمو الاقتصادي، حيث سيتم إنتاج مواد توعوية وخاصة فيديوهات، وعمل ورشات تدريبية ليتمكنوا من نشر المحتوى بشكل مبسط ومفهوم لمتابعيهم.

وتفاعل المشاركون مع اللقاء، وذلك بطرح الاستفسارات والأسئلة وأيضا المقترحات، كما أعربوا عن رغبتهم بالتعاون في نشر الثقافة والتوعية المالية، وبشكل ينعكس إيجابا على المواطنين.

#سلطة النقد #الخدمات المالية #الخدمات الإلكترونية #المجتمع

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