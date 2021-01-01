رئيس بلدية غزة يؤكد أهمية الاستفادة من نتائج وتوصيات أبحاث التخرج الجامعية

غزة / سما /

أكد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج أهمية الاستفادة من نتائج وتوصيات أبحاث التخرج لطلبة الجامعات بما يحقق نتائج تنعكس إيجابا على واقع العمل وإنشاء المشاريع التطويرية على أسس علمية لتحقيق أفضل النتائج التي يستفيد منها المجتمع.

جاء ذلك خلال حضوره بحث تخرج قدمته 4 طالبات من قسم الهندسة المدنية بالجامعة الإسلامية بغزة بعنوان " الاستفادة من بركة الشيخ رضوان في تغذية الخزان الجوفي " أقيم في غرفة المجلس البلدي بمقر البلدية الرئيس بميدان فلسطين، حضره إلى جانب رئيس البلدية عددا من مدراء الدوائر والأقسام المختصة في البلدية، والمشرف على البحث د. يونس المغير أستاذ الهندسة المدنية في الجامعة الإسلامية، ومعدات المشروع الخريجات سمية نصر الله، وندى قنديل، وهبة الطيبي، ونور اسليم.

وتضمن مشروع البحث؛ دراسة حول كميات مياه الأمطار التي تصل للبركة، وكذلك القدرة الاستيعابية للبركة، والتحليل الكيميائي والبيولوجي لمياه الأمطار داخل البركة، وطرق علمية لتطويرها والاستفادة من مساحتها في تغذية الخزان الجوفي.

ويهدف المشروع إلى حل مشكلة شح المياه في قطاع غزة من خلال إنشاء برك لترشيح مياه الأمطار وتتركز فكرته من خلال تصميم بركة تجميع مياه الأمطار بحي الشيخ رضوان بشكل علمي وعصري بهدف الاستفادة من مياه الأمطار المتجمعة بداخلها وحقنها في الخزان الجوفي بعد معالجتها.

وأوصى البحث بضرورة معالجة التلوث الناتج من اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الأمطار قبل عملية حقن المياه في التربة بحيث يتم بعد ذلك الاستفادة من كميات مياه الأمطار التي تصل إلى البركة بدلاً من ضخها إلى البحر.

وأكد الحضور خلال مناقشة البحث على ضرورة معالجة مشكلة اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي من مصادرها، وأن السبب الرئيسي للاختلاط هو تصريف معظم المنازل لمياه الأمطار من الأسطح على شبكات الصرف الصحي مما يؤدي إلى طفح شبكات الصرف الصحي فور نزول مياه الأمطار وبالتالي اختلاطها مع مياه الأمطار المتوجهة لبرك التجميع والحقن.