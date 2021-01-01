وزارة الأوقاف تعلن عن بدء امتحان التجويد العام في الفرع الشفوي

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عن بدء الامتحان الشفوي الذي يعقد في جميع محافظات الوطن الشمالية ضمن امتحان التجويد العام الذي يجري هذا العام بمشاركة 2625 متقدما من مختلف الأعمار من الذكور والإناث، على أن يتم الامتحان التحريري لمن نجح بمعدل 70، يوم الأحد المقبل.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب في بيان، اليوم الأحد، حرص الوزارة على النهوض بواقع تعليم القرآن الكريم وحفظه في فلسطين، يأتي بناء على توجيهات القيادة وبتعليمات من رئيس الوزراء محمد اشتية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة من خلال برامجها وخططها على فتح المزيد من مراكز ودور القرآن الكريم بما يخدم الخطاب الديني الوسطي والمعتدل المستند على القرآن والسنة النبوية الصحيحة.

وأكد اعتزاز الوزارة بحفظة القرآن الكريم والمتفوقين في التلاوة والتجويد الذين أثبتوا كفاءتهم خلال السنوات السابقة من خلال تحقيق مراتب متقدمة على مستوى العالم.

وقال أبو الرب، إن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة في الإدارة العامة للقرآن الكريم تلعب دورا بارزا وهاما في مجال إعداد جيل من الشباب القادر على المنافسة والفوز في جميع المشاركات التي يخوضها على المستويين المحلي أو الدولي.

بدوره، أكد الوكيل المساعد لشؤون الدعوة الشيخ عاطف صالح، أهمية إجادة علم التجويد لقراءة القرآن لما لها من دور في تحسين قراءة القرآن الكريم بشكل خال من الأخطاء، مشددا على حرص الإدارة العامة للقرآن الكريم على العمل بطاقتها كاملة على نشر حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره لما لهذا الأمر من دور في نشر تعاليم الإسلام الوسطي والمعتدل.

يذكر أن وزارة الأوقاف ومن خلال الإدارة العامة للقرآن الكريم تشرف على 1280 مركزا لتحفيظ القرآن في المحافظات الشمالية وبعدد طلاب يتجاوز 27 ألف طالب وطالبة.