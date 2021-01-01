مروان خوري ينفي خبر زفافه

وكالات / سما /

نفى الفنان اللبناني مروان خوري احتفاله بزواجه مساء أمس.

وانتشرت أخبار عن زواج الفنان مروان خوري وذلك بعد ظهور صور وفيديوهات له من احتفالات مع حبيبته.

وعبر حسابه على تويتر أوضح مروان خوري أنه لم يتزوج بعد، مشيراً إلى أن بعض الأصدقاء أقاموا سهرة بالأمس على شرف خطيبته.

وكتب: “أودّ أن أوضح للمحبين وللصحافة الكريمة أنني لم اتزوج رسمياً بعد وأن سهرة البارحة أقامها لنا أصدقاء قريبين وكانت على شرف خطيبتي”.

وكشف مروان خوري عن تحديده شهر سبتمبر المقبل للاحتفال بزواجه قائلاً: “الزواج سيكون خلال شهر أيلول إن شاء الله ولكم مني كل الحب والشكر”.