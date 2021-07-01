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جدول مباريات بطولة الناشئين 2008 بغزة

الأحد 25 يوليو 2021 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
جدول مباريات بطولة الناشئين 2008 بغزة



غزة / سما /

كشف المجلس الأعلى للشباب والرياضة, عن جدول منافسات بطولة كأس غزة مواليد "2008 فما فوق", التي تجري على ملعب فلسطين بغزة, برعاية "أصدقاء فلسطين" في النرويج.

ويشارك في البطولة جميع أندية الخدمات بمحافظات غزة, إذ ستوفر اللجنة المنظمة قميص رياضي وكرة قدم لكل لاعب مشارك, مع تأمين المواصلات.

وتنطلق البطولة مساء غد الاثنين, بواقع 12 مباراة على مدار يومين "الاثنين والأربعاء", على أن تجري منافسات نصف النهائي والنهائي الجمعة المقبل, علما أن مدة كل لقاء 20 دقيقة مقسمة على شوطين.

وفيما يلي جدول مباريات البطولة:

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#بطولة الناشئين #المجلس الأعلى للشباب والرياضة

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