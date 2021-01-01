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وزيرة الصحة: وفاتان و57 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و73 حالة تعاف في فلسطين

الأحد 25 يوليو 2021 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: وفاتان و57 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و73 حالة تعاف في فلسطين



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل وفاتين و57 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و73 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، إن حالة وفاة سجلت نتيجة مضاعفات الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالة وفاة في جنين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت ان الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 4، جنين 5، قلقيلية 1، نابلس 4، بيت لحم 1، الخليل 3، رام الله 2، قطاع غزة37، فيما توزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: جنين 4، قلقيلية 1، بيت لحم 1، طوباس 2، قطاع غزة 65.

وأشارت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة الغربية 10 مرضى، بينهم مريض واحد على جهاز التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، أوضحت الكيلة أن عددهم الإجمالي بلغ في الضفة الغربية وقطاع غزة 572,910 بينهم 404,545 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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مصادر: تعديلات وزارية وتغييرات دبلوماسية مرتقبة في الحكومة الفلسطينية

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