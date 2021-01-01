966 اصابة جديدة.. الحكومة الاسرائيلية تصادق على" الشارة الخضراء"

القدس المحتلة / سما /

​ اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية تسجيل 966 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتتوقع وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع معدل الإصابة بكورونا في البلدات العربية، وعليه تبحث الوزارة إمكانية إعادة نشاط منسق كورونا في المجتمع العربي، وتقدر وزارة الصحة أنه بعد عطلة عيد الأضحى وعودة آلاف المواطنين العرب من الخارج وخاصة تركيا، فإن معدل الإصابة بالبلدات العربية سيرتفع.

ومن المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، على إعادة العمل بـ"الشارة الخضراء" بدءا من يوم الخميس المقبل، على أن تسري تعليمات "الشارة الخضراء" على فعاليات رياضية وثقافية، وصالات اللياقة البدنية، والمطاعم، وقاعات الأفراح والمؤتمرات، ودور العبادة.

وارتفع عدد المرضى في حالة خطيرة إلى 97. وتبلغ نسبة الاختبارات الإيجابية 1.79٪. وتشير كذلك إلى إصابة 137 شخصًا بالفيروس جاؤوا من الخارج وعاد 37 منهم من تركيا - التي ستصبح هذا الأسبوع دولة محظور السفر إليها.